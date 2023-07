PRE aborda ônibus que saiu de Ivaiporã e eletrônicos são apreendidos

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu diversos produtos eletrônicos durante uma abordagem de um ônibus de turismo na noite desta terça-feira (11), em Lidianópolis. no Vale do Ivaí. O coletivo vinha da cidade de Ivaiporã e tinha como destino Londrina, ambos municípios no Norte do Paraná.

De acordo com o boletim de ocorrência, os materiais foram encontrados dentro de duas malas. Ao ser questionado, o dono das bagagens informou que levaria os produtos para o estado de São Paulo.

Os policiais rodoviários estaduais encontraram 20 aparelhos celulares, 19 receptores e 10 controles de televisão, 50 baterias de celular e 4 plugs de receptor. Todos as mercadorias foram encaminhadas para o pátio da Receita Federal de Londrina.

Sob orientação do delegado de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi qualificado e liberado para seguir viagem.

