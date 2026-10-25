Prazo para limpar túmulos em Marilândia do Sul termina dia 28

Administração municipal pede que famílias recolham entulhos das obras e alerta para cuidados contra a proliferação da dengue no feriado

A Prefeitura de Marilândia do Sul estipulou a próxima quarta-feira, 28 de outubro, como a data limite para a realização de reformas e limpezas nos túmulos do Cemitério Municipal. A determinação busca garantir a organização e a segurança do espaço para receber os visitantes durante o feriado do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro.

Para estruturar o local, o poder público municipal já realizou a limpeza geral e a pintura do cemitério. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Leandro Peres, esses trabalhos das equipes da prefeitura precisaram ser antecipados devido à previsão de chuvas para os próximos dias.

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A Secretaria de Serviços Urbanos solicita que as famílias respeitem o prazo estabelecido e se responsabilizem pela retirada de entulhos e restos de materiais utilizados nas manutenções dos jazigos, colaborando para manter os corredores livres e organizados. A expectativa da prefeitura é de grande circulação de pessoas no local já a partir do dia 30 de outubro, estendendo-se até a segunda-feira de Finados.

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Prevenção contra a dengue

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Além da limpeza de entulhos, a administração municipal emitiu um alerta voltado à saúde pública. Os visitantes são orientados a não deixar objetos que possam acumular água da chuva sobre os túmulos, prevenindo a criação de criadouros do mosquito transmissor da dengue.