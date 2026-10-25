Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
FINADOS

Prazo para limpar túmulos em Marilândia do Sul termina dia 28

Administração municipal pede que famílias recolham entulhos das obras e alerta para cuidados contra a proliferação da dengue no feriado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prazo para limpar túmulos em Marilândia do Sul termina dia 28
Autor Para estruturar o local, o poder público municipal já realizou a limpeza geral e a pintura do cemitério - Foto: Reprodução Blog do Berimbau

A Prefeitura de Marilândia do Sul estipulou a próxima quarta-feira, 28 de outubro, como a data limite para a realização de reformas e limpezas nos túmulos do Cemitério Municipal. A determinação busca garantir a organização e a segurança do espaço para receber os visitantes durante o feriado do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro.

Para estruturar o local, o poder público municipal já realizou a limpeza geral e a pintura do cemitério. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Leandro Peres, esses trabalhos das equipes da prefeitura precisaram ser antecipados devido à previsão de chuvas para os próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Secretaria de Serviços Urbanos solicita que as famílias respeitem o prazo estabelecido e se responsabilizem pela retirada de entulhos e restos de materiais utilizados nas manutenções dos jazigos, colaborando para manter os corredores livres e organizados. A expectativa da prefeitura é de grande circulação de pessoas no local já a partir do dia 30 de outubro, estendendo-se até a segunda-feira de Finados.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Prevenção contra a dengue

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da limpeza de entulhos, a administração municipal emitiu um alerta voltado à saúde pública. Os visitantes são orientados a não deixar objetos que possam acumular água da chuva sobre os túmulos, prevenindo a criação de criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cemitério Dia de Finados feriado LIMPEZA Saúde Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV