Praça em Jardim Alegre é vandalizada, prefeito registra denúncia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ato de vandalismo na Praça Fridolin Barbist.

Na quarta-feira (17) o prefeito de Jardim Alegre José Roberto Furlan acionou a Polícia Militar (PM) para registrar ato de vandalismo na Praça Fridolin Barbist.

continua após publicidade .

O prefeito que esteve no local junto com os agentes. Foi constatado pelos policiais que foi retirado parte do paver da praça, arrancado o poste central de iluminação, bem como foi pichado. Também foram danificados os brinquedos infantis existentes no local.

- LEIA MAIS: Idoso tem dinheiro roubado na frente da própria casa, em Apucarana

continua após publicidade .

Segundo o prefeito Furlan é um ato inadmissível. “A pedido dos pais, instalamos um parque para melhor atender nossas crianças e encontramos a praça detonada. Tiveram a capacidade de destruir o local onde nossas crianças brincam e as famílias têm seu momento de lazer”.

Furlan pede encarecidamente a população que ajude a administração municipal denunciando no 190, “para que atos como esse não se torne rotina e que os meliantes que o praticam (vandalismo), respondam pelos seus atos”.

fonte: TN Online Ato de vandalismo na Praça Fridolin Barbist.

Siga o TNOnline no Google News