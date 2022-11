PR prepara investimento em 922 km de rodovias; 360 km na região Norte

Da Redação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu os envelopes de preços de licitação para obras de conservação em 922 km de rodovias do Vale do Ivaí e das regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. São três lotes de licitação para conservação de rodovias, com investimento estimado entre R$ 74,5 milhões e R$ 92,7 milhões.



Os municípios da região do Vale do Ivaí estão no Lote C do Proconserva, que envolve 363,84 quilômetros nas rodovias PR-082, PR-170, PR-218, PR-340, PR-451, PR-453, PR-457, PR-466, PR-532, PR-535, PR-539, PR-547, PR-650, PR-846 e PR-850. Veja abaixo o mapa com a marcação dos trechos de rodovias onde serão executadas as obras do Proconserva.

Nesse lote, estão os seguintes municípios: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lunardelli, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Ortigueira, Pitangueiras, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Sabáudia e São João do Ivaí.

Os serviços estão inclusos no programa Proconserva e foram divididos em três lotes diferentes, especificados para atender cada região, dentro da malha da Superintendência Regional Norte do DER/PR. O investimento estimado pelo Governo do Paraná será entre R$ 74,5 milhões e R$ 92,7 milhões. Serão atendidos 50 municípios, beneficiando aproximadamente 850 mil habitantes.

“Através do Proconserva, que é um dos nossos maiores programas, estamos realizando melhorias das rodovias de toda malha estadual. É um investimento que precisa ser feito e que está garantido”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

No Lote A, foram sete propostas recebidas, com valores entre R$ 16,7 milhões e R$ 19,8 milhões. No Lote B, também foram sete envelopes, entre R$ 19,6 milhões e R$ 25,1 milhões. Por fim, o Lote C teve o maior número de empresas envolvidas, com oito no total e preços entre R$ 38,2 milhões e R$ 47,8 milhões.

Agora, a comissão de julgamento do DER/PR está analisando as propostas de preço. Depois, em uma nova etapa, o órgão estadual irá analisar a documentação de habilitação. Será declarada vencedora a participante que tenha cumprido todos os requisitos exigidos e tenha a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública. O resultado é publicado em diário oficial e no portal Compras Paraná.

O diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, ressalta a importância do Proconserva, aliado aos outros programas. “O Proconserva se junta a outras iniciativas do DER que vão revitalizar 100% da nossa malha rodoviária estadual nos próximos anos. É um investimento recorde no nosso estado. Ainda temos em vigência o Proseg [Programa de Segurança Viária] e o Integra Paraná, que realiza a conservação de rodovias estaduais do Anel de Integração”, explica.

No edital, estão previstos serviços como reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal.

Confira os detalhes dos lotes:

Lote A Norte - Extensão: 263,37 km

Rodovias: PR-160, PR-431, PR-436, PR-439, PR-517, PR-518 e PR-519.

Municípios: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cambará, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Leópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina e Sertaneja.

Lote B Norte - Extensão: 294,93 km

Rodovias: PR-090, PR-151, PR-218, PRC-272, PR-424, PR-435, PR-852 e PR-963.

Municípios: Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Siqueira Campos e Tomazina.

Lote C Norte - Extensão: 363,84 km

Rodovias: PR-082, PR-170, PR-218, PR-340, PR-451, PR-453, PR-457, PR-466, PR-532, PR-535, PR-539, PR-547, PR-650, PR-846 e PR-850.

Municípios: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lunardelli, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Ortigueira, Pitangueiras, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Sabáudia e São João do Ivaí.

