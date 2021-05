Poste cai em telhado de restaurante após acidente

Continua após publicidade

Um poste acabou caindo sobre o telhado de um restaurante no bairro São José em Marilândia do Sul, nesta quinta-feira (13) a tarde. Segundo populares, uma carreta bateu contra o concreto ao tentar viram uma esquina e a estrutura do poste cedeu em cima da varanda.

A Polícia Militar esteve no local, mas o dono do estabelecimento já havia feito acordo com o motorista para repor os danos causados no acidente que não teve ninguém ferido.