Portela entrega presidência da Câmara de Faxinal

Sessão foi realizada na manhã desta sexta-feira (30)

Em sessão realizada nesta sexta-feira pela manhã na Câmara Municipal de Faxinal, o vereador Paulo Vitor Portela (União Brasil) transmitiu o cargo de presidente do Legislativo ao eleito Sueder Martins de Souza (MDB). Juntamente com Sueder, outros três vereadores compõem a nova Mesa Diretiva para o biênio 2023/204. Clarice de Fátima Portella (MDB) assume o cargo de vice-presidente, Carlos Henrique Dias Batista (MDB), de primeiro secretário, e Ozias Marcelino de Souza (União Brasil), como segundo secretário.

Além de transmitir o cargo de presidente, Paulinho Portela formalizou a devolução para o Poder Executivo da economia gerada em sua gestão durante o ano de 2022, que foi de aproximadamente R$ 835,8 mil.

De acordo com levantamento realizado pelo contador da Câmara Municipal de Faxinal, João Pedro Taborda, além da sobra financeira, o orçamento previsto para as despesas do Legislativo no ano de 2022 era de R$ 2.972.157,50, no entanto, os gastos executados foram menores, totalizando R$ 2.654,172.84. Sendo assim, a economia orçamentária foi de R$ 317.984,66, o que equivale 10,70% do orçamento vigente para o Poder Legislativo.

Para o contador, a economia da gestão de Paulinho Portela foi ainda maior, já que, tendo como base a arrecadação municipal de 2021, seria permitido ao Poder Legislativo receber, em 2022, repasses numa importância mais elevada, com limite de até R$ 3.490.065,72. “Considerando esses valores, os números se tornam ainda mais expressivos, totalizando R$ 835.892,88 de economia, no percentual de 23,95%”, destaca João Pedro.

Ao final de seu mandato, o presidente Paulinho considera que o resultado é satisfatório, enfatizando que o fato é sinal de transparência e responsabilidade na aplicação do dinheiro público.

“Além de não termos obtido a totalidade devida de repasses, ainda optamos por economizar o montante recebido. Com isso, a economia foi de R$ 835 mil. É uma quantia importante que será aplicada para melhorias da nossa comunidade”, comemora o Paulinho Portela.

Portela foi presidente do Legislativo por quatro biênios, 2011/2012, 2013/2014, 2019/2020 e 2021/2022. A partir de 1° de janeiro de 2023, a Câmara Municipal de Faxinal terá Sueder Martins como o seu novo presidente, que vai atuar até o dia 31 de dezembro de 2024.

