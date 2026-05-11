Portão de órgão público é encontrado danificado na área central de Ivaiporã

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Um caso de dano qualificado foi registrado pela Polícia Militar na manhã de domingo (10), na Avenida Souza Naves, região central de Ivaiporã.

Segundo o boletim de ocorrência, um servidor da regional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), relatou que ao chegar ao local para guardar um veículo oficial encontrou o portão de acesso danificado.

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De acordo com a PM, a avaria impediu a entrada imediata no imóvel, dificultando a verificação sobre possíveis furtos ou outros prejuízos dentro da repartição pública.

A equipe policial registrou a ocorrência e confeccionou o boletim unificado, que foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

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