Portão cai sobre criança de 2 anos em Jandaia do Sul

Um portão de uma residência, localizada na Rua Paulo Crestani, na região do Conjunto Brasil, em Jandaia do Sul, caiu sobre uma criança de 2 anos de idade no final da tarde deste domingo (11), por volta das 17h30.

Após o acidente doméstico, o menino foi levado pelos familiares ao quartel da Defesa Civil do município. Segundo os socorristas, o portão de porte pequeno provocou escoriações leves na região da testa do garoto, que foi levado para uma avaliação médica no Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Acidente em Apucarana

Um motociclista, de 23 anos, ficou ferido após sofrer uma queda na BR-369, na região do Parque Industrial Norte de Apucarana, no Paraná. O acidente foi registrado na tarde deste domingo (11), por volta das 16h30. Para ler a matéria completa, clique aqui.

