Portal da Av. Ladislao Gil Fernandez em Ivaiporã ganha novo visual

A Prefeitura de Ivaiporã renovou e deu novo visual ao portal de entrada da Avenida Ladislau Gil Fernandez, tornando-se um ponto de destaque que homenageia o agronegócio, uma das principais fontes econômicas do município.

continua após publicidade

Figuras alusivas ao setor agropecuário foram incorporadas ao design, destacando a importância do trabalho do homem do campo para o desenvolvimento do município.

- LEIA MAIS: Adolescente e mãe sofrem ameaças e chamam a PM

continua após publicidade

O portal no principal acesso a cidade ganhou mais significado com a retomada da Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, um evento que celebra e reconhece a vitalidade do agronegócio na região.

A presença do setor agrícola é fundamental para a economia, e a Prefeitura busca reforçar este reconhecimento. “O agronegócio é parte essencial da nossa identidade e queremos que todos que passem pelo portal sintam-se bem-vindos, apreciem a beleza e a importância da nossa cidade”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

A Prefeitura também instalou 34 braços de LED no portal, por meio do Setor de Iluminação Pública, visando proporcionar melhor visibilidade para quem sai ou entra na cidade, contribuindo para a segurança dos motoristas e realçando a beleza do portal, tornando-o mais imponente durante o dia e à noite.

Com essas melhorias a Prefeitura de Ivaiporã reafirma o compromisso com o desenvolvimento, a segurança dos cidadãos e a valorização do setor agropecuário, consolidando o portal como um símbolo de boas-vindas e desejos de boa viagem para todos que cruzam o caminho do município.

Siga o TNOnline no Google News