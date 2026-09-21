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Porsche perde o controle, roda e invade gramado no trevo de Cambira

Acidente registrado neste domingo mobilizou concessionária da rodovia

Escrito por Da Redação
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Um carro esportivo de luxo, da marca Porsche, invadiu o gramado do trevo de acesso à cidade de Cambira neste domingo (20).

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De acordo com informações preliminares, o condutor teria perdido o controle da direção e rodado na pista antes de parar no canteiro central do trecho rodoviário.

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A ocorrência mobilizou equipes de resgate da concessionária Motiva Paraná, que estiveram no local para prestar atendimento, orientar o trânsito e sinalizar a via. Apesar do impacto e dos danos na parte dianteira do veículo, não foram registradas vítimas graves.

Porsche perde o controle, roda e invade gramado no trevo de Cambira
AutorApesar do impacto e dos danos na parte dianteira do veículo, não foram registradas vítimas graves - Foto: Reprodução/Redes Sociais


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