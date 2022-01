Por ciúmes, homem agride esposa e acaba preso pela PM

Da Redação

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (27) após agredir a esposa, em São João do Ivaí . Ele teria ficado com ciúmes, depois que convidou amigos para beber na residência do casal.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), por volta das 21h40, a equipe foi acionada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, onde chegou uma mulher pedindo por socorro, pois acabara de ser agredida pelo marido.

A vítima contou aos policiais que o seu marido chamou dois amigos para consumir bebidas alcoólicas na residência do casal. Que em dado momento por ciúmes, entrou na cozinha da casa a puxou pelo cabelo e lhe deu um soco no rosto. O homem ainda segurou a esposa pelo pescoço tentado enforcá-la enquanto proferia nomes ofensivos a honra da mesma, dizendo “vagabunda, filha da p…”. Neste momento a vítima pediu socorro a um dos amigos do agressor o qual veio e o conteve.

Ela disse ainda aos policiais, que o marido disse se ela gritasse mais, ele mataria todo mundo no local. A mulher então conseguiu pegar a chave de seu veículo e foi pedir ajuda na Delegacia de Polícia Civil levando consigo o filho de 4 anos de idade.

Diante da situação, a equipe junto com a vítima foram ao endereço, durante o deslocamento, o autor ligava incessantemente para o celular da vítima, sendo possível ser ouvido pela equipe policial as ofensas que ele proferia chamando a de vagabunda e outros nomes de baixo calão.

Na esquina da rua Goiás o autor foi avistado, sendo devidamente abordado e lhe dado voz de prisão pelos crimes cometidos. Após vítima e autor passaram pelo hospital, ela para exame de laudo de lesões corporais e ele testagem de Covid. Posteriormente o detido foi entregue a delegacia.