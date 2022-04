Por causa de R$ 20 mulher é ameaçada com faca, em Lunardelli

Da Redação

A equipe da Polícia Militar (PM) de Lunardelli, deteve um homem na noite de quarta-feira (30) e encaminhou para termo circunstanciado no DPM local, após ele ameaçar a vizinha com uma faca, por causa de R$ 20. O caso foi na Rua Cleusa Rogério Dariva.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a mulher relatou que o autor teria pedido R$ 20 emprestado para poder comprar bolacha para as crianças dele.

Passado um tempo, ela perguntou se havia comprado, e em tom de ironia disse que não, que havia comprado maconha, mas logo em seguida mostrou o dinheiro ela.

Nesse meio tempo, a esposa do autor começou a tumultuar, momento em que ele começou a ameaçar a vizinha em posse de uma faca. Além de realizar xingamentos, causando tumulto na via pública.

No momento em que a equipe chegou ao local, havia muitas pessoas e uma delas informou que o homem estaria com a faca em sua cintura. Com o apoio da equipe ROTAM, ele foi abordado e de fato uma faca com aproximadamente 15 cm de lâmina estava cintura.

Diante dos fatos, o autor juntamente com a vítima foram encaminhados até o destacamento de Lunardelli para lavratura do termo circunstanciado.