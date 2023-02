Populares se revoltam com agressão a idoso e chamam a PM em Ivaiporã

Da Redação



Por volta das 10 horas, de quinta-feira (16), a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Durvalina Dias de Jesus, na Vila Nova Porã, em Ivaiporã, onde um senhor de idade estaria sendo agredido.

No local populares apontaram para um homem dizendo que ela havia agredido o idoso, no entanto a suposta vítima teria ido embora e não foi localizada.

Diante das informações a equipe optou por abordar o cidadão e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado.

O abordado estava com as mãos lesionadas e alegou ter brigado com várias pessoas.

Como não havia vítima e nada de ilícito em posse do abordado, ele foi liberado e orientado a ir para casa pois estava embriagado e poderia ser agredido por outras pessoas que estavam revoltados com ele no local.

PM prende homem com mandado em aberto na Rua Rio Grande do Sul

Por volta das 13 horas, a equipe de serviço foi acionada pela equipe de inteligência da 6ª CIPM em abordagem a um suspeito na Rua Rio Grande do Sul.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, e em consulta ao sistema Sesp foi encontrado um mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado. Após receber voz de prisão, o homem foi entregue ao Deppen, onde ficou à disposição da justiça.

