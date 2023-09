População prestigia o desfile cívico da Independência em Jardim Alegre

O tradicional desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil encheu as ruas do centro de Jardim Alegre. O evento aconteceu na Avenida Paraná na manhã de quinta-feira (7).

Participaram do desfile alunos e educadores, das escolas municipais estaduais, e entidades da sociedade civil organizada.

A programação teve início por volta das 8 horas, com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Jardim Alegre.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan, o desfile foi um sucesso, tanto pelo público acompanhando todo o trajeto preparado, como pelo número de pessoas que participaram do desfile. “Tudo muito lindo. É um dia de render graças por estarmos morando num país tão maravilhoso como o nosso. Agradeço a todos que colaboraram e estamos felizes”, destacou Furlan.



No palco, além do prefeito Furlan e o vice Moises dos Santos, o presidente do legislativo municipal, José Carlos Barbosa, o Zé Careca, vereadores, secretários municipais e ex-prefeitos.

“Fiquei muito satisfeito quando ainda na primeira gestão o Furlan resgatou essa tradição do desfile cívico que havia sido esquecido na cidade. Por isso, parabenizo a administração por estar resgatando a história do nosso povo”, enfatizou o ex-prefeito Messias Luiz Batista (gestão 1978/1983).



Para o vice-prefeito Moisés Lnortovz dos Santos, um evento importante porque estimula o civismo e a cultura do município.

“Um grande evento da administração municipal, estão todos de parabéns. Também não poderia deixar de agradecer as pessoas que desfilaram e a população que prestigiou”, completou Moisés.

