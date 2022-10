População prestigia inauguração da Feira Livre Aquarela em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi inaugurado na noite de sexta-feira (30) em Ivaiporã, com a presença de grande público, a Feira Livre Aquarela, na Av. Aparício Cardoso Bitencourt, próximo a Paróquia Bom Jesus, em Ivaiporã. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

A solenidade de inauguração foi realizada pelos prefeitos licenciado e em exercício, Carlos Gil e Marcelo Reis, tendo como convidados os vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, e a chefe do Núcleo Regional da Seab em Ivaiporã, Vitória Holzmann, e os diretores dos Departamentos de Obras (Bruno Montoro), Agricultura (Estela Zanetti) e Cultura (Luciane Bagio).

A Feira Livre, que vai funcionar às sextas-feiras, entre as 17 e 22 horas, terá 25 famílias de Ivaiporã comercializando alimentos e produtos diversificados, tais como frutas, legumes, derivados de milho, sopa, pastel, espetinho, pães, doces, bolos, chocolate, mel, artesanato e café.

continua após publicidade .

Estela Zanetti confessou que inaugurar aquele espaço ao ar livre foi a realização de um sonho iniciado com a apresentação do projeto ao Governo do Estado, por intermédio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), e aprovado no valor de R$148.095,82.

O recurso foi investido nas 25 barracas, bancadas, uniformes e equipamentos culturais. “Grata! É assim que me sinto! Por isso, agradeço às equipes dos Departamentos de Agricultura, Obras e de Cultura, e ao Setor de Iluminação pela dedicação para que pudéssemos inaugurá-la na data prevista”, referiu Estela Zanetti.

Sonho realizado

“Com a inauguração da Feira Livre Aquarela cumprimos mais uma meta do plano de governo [38] visando estimular os pequenos produtores e aqueles que optaram por empreender. A Feira Livre Aquarela está linda e passa a ser um ponto de encontro das famílias de Ivaiporã e da região”, declarou Marcelo Reis.

continua após publicidade .

Conforme afirmou o prefeito licenciado Carlos Gil foram cumpridas mais de 100 metas do plano de governo, que foi composto por 155. “Agradeço aos diretores dos Departamentos Municipais por fazer de Ivaiporã uma cidade cada vez melhor e aos feirantes por acreditar no projeto, porque a Feira Livre Aquarela foi idealizada para as famílias”, afirmou Carlos Gil.

Segundo Vitória Holzmann o projeto foi executado muito rápido e o recurso bem investido em curto prazo. “A conclusão do projeto é resultado do trabalho de equipes profissionais e estou muito feliz por ver este espaço tão bonito”, reconheceu Vitória Holzmann.

Em nome da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy também parabenizou a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis por trabalhar em prol da população na busca por recursos para investir no município. “Há quantos anos Ivaiporã não tinha Feira Livre? Hoje, o sonho de muitos se realiza e as famílias do município podem consumir diversos produtos e encontrar os amigos”, sugeriu a vereadora.

continua após publicidade .

O cerimonial foi conduzido pelo professor da Univale UCP, Jayme Ayres, e contou com a participação especial da cantora Danielle Pereira.

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News