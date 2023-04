População conhece projeto de estacionamento rotativo de Ivaiporã

Da Redação

A implantação dos estacionamentos rotativos públicos em Ivaiporã, chamada de Zona Azul, foi tema de audiência pública na noite de quarta-feira (12). Participaram da discussão que ocorreu no Centro de Evento Olívia Hauptmann representantes da sociedade civil e público em geral.

Durante a sessão, que durou mais de duas horas, foi feita uma apresentação detalhada da proposta por Clóvis Bordinoski, proprietário da Excelência, empresa contratada pelo município para elaborar o projeto, a partir do que dúvidas foram respondidas.

O estacionamento rotativo será implantado nos trechos principais da área urbana de Ivaiporã. O estudo aponta que cerca de 2 mil vagas serão destinadas ao serviço. O período de funcionamento da zona azul será de segunda-feira a sexta-feira das 8 às 18 horas e no sábado das 9 às 13 horas. Não haverá cobrança no período noturno, sábados à tarde, domingos e feriados.

“Para a elaboração dos projetos nós andamos por diversos dias pela cidade para ver como é a rotatividade do estacionamento, e praticamente é zero nas áreas de maior fluxo de comércio e até mesmo nas áreas hospitalares e clínicas. A ideia da implantação da Zona Azul é liberar praticamente 60% dessas vagas que hoje já estão preenchidas. Isso possibilitará aos usuários da via, melhores condições de estacionar nos logradouros públicos, garantindo uma melhor circulação de pessoas e mercadorias”, ressaltou Bordinoski.

Para o prefeito Luiz Carlos Gil um importante compromisso de campanha para a organização do trânsito na cidade que trará maior comodidade e mobilidade à população, com a disponibilização de tecnologia e serviços que proporcionarão melhor qualidade de vida e uma melhor mobilidade urbana.

“O momento é oportuno para a implantação da Zona Azul, já que era uma meta exatamente para o terceiro ano do mandato. Para que pudéssemos também ter mais mobilidade na cidade, que foi alcançado com a construção de várias ciclovias e ciclofaixas. Agora estamos concluindo o projeto Centro Novo na Av. Brasil, que será inaugurado no próximo sábado, dando mais acessibilidade e vai poder trazer as pessoas para o centro de bicicleta”, enfatizou.

Ainda segundo Carlos Gil, até o dia 19 de abril, a prefeitura ainda está aberta a receber sugestões e apontamentos dos moradores, que podem entrar em contato pelo e-mail: zonaazul@ivaipora.pr.gov.br ou pelo WhatsApp (43) 984121484.

“Após receber todas as sugestões vamos melhorar onde for necessário o projeto, e depois será encaminhado para apreciação dos vereadores. Acredito que vai passar com facilidade porque 95% da população quer a Zona Azul e daí será o tempo da licitação. Tem os prazos legais, mas acredito que tem chance de até o fim deste ano já termos funcionando a Zona Azul em Ivaiporã”, comentou Carlos Gil.

O presidente da ACISI, Afonso Frederico disse que a preocupação com o trânsito em Ivaiporã já vem de longa data, "foi nos apresentado um projeto muito bem formatado e vamos ver na prática como vai acontecer. Mas a princípio é um projeto muito bom”, relatou.

Como vai funcionar

A tarifa definida pela prefeitura será de R$2,00 por hora, sendo possível a compra de crédito de meia hora. O tempo máximo de permanência na vaga será de 2 horas. Após esse período, o motorista é obrigado a retirar o veículo do local e estacionar em outra vaga, que pode ser dentro da área do estacionamento rotativo, desde que renove os créditos.

Todos os motoristas terão uma carência de 15 minutos a cada período de cinco horas.

Motocicletas não serão cobradas desde que estacionadas nos locais indicados pela sinalização para o estacionamento das motos. Mesmo assim, elas são obrigadas a procurar outra vaga a cada duas horas.

Idosos e portadores de necessidades especiais terão vagas próprias e com tempo de carência de uma hora, sendo necessário o pagamento da tarifa após esse período.

Áreas de implantação da Zona Azul

- Avenida Brasil entre a Avenida Paraíba, em frente ao Posto Panorama até a Jacob Goerdert;

- Avenida Souza Naves entre a Avenida Paraná e a Rua Arnaldo Schimitd (antiga Rua Arapongas);

- Avenida Castelo Branco entre a igreja Bom Jesus e a Praça do Japão;

- Avenida Paraná entre a Avenida Maranhão e a Rua Ribeirão Preto;

- Entorno da Praça da igreja Bom Jesus;

- trechos das ruas Arnaldo Schimitd, Joaquim Bonifácio, Rio Grande do Sul, Felicita Rother, Aparício Cardoso Bittencourt, José Canteri, Ludovico Merico, Santa Catarina, Diva Proença, Ribeirão Preto e Emílio Ganzert.

