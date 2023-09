População aprova gestão do prefeito Carlos Gil, revela pesquisa

Siga o TNOnline no Google News

Levantamento feito pela Global Pesquisa, que ouviu 443 pessoas, no dia 2 de setembro, tanto na área urbana de Ivaiporã quanto na zona rural, revela que a gestão do prefeito Carlos Gil e do vice Marcelo Reis é aprovada por 94,81% dos cidadãos ivaiporãenses.

Questionados se aprovam a gestão (boa, ótima, regular, ruim, péssima ou não sabe) a pesquisa revelou a satisfação da população também em 8 áreas – além do Atendimento da Prefeitura (82,17%) e do cumprimento das promessas feitas pelo prefeito Carlos Gil e pelo vice-prefeito Marcelo Reis (93,23%).

Os resultados foram apresentados por ambos aos secretários municipais, no salão nobre da Prefeitura, onde a aprovação foi comemorada.

De acordo com a pesquisa os serviços públicos obtiveram os seguintes resultados: Saúde (74,94%), Educação (81,27%), Obras (91,87%), Viação – referente a estradas rurais (94,81%), Assistência Social (81,49%), Cultura (91,02%), Agricultura (83,07%) e Esporte (83,07%).

A pesquisa também apurou quais são os principais problemas da cidade. A população indicou a Saúde (27,09%), geração de emprego (19,86%), segurança (8,58%), Zona Azul (7,90%), moradia (4,29%), outros (3,39%) e problema algum (20,32%).

Incentivo

Durante a apresentação dos resultados da pesquisa, o prefeito Carlos Gil expressou gratidão à população de Ivaiporã pelo amplo apoio à gestão. “É uma honra trabalhar e ver o nosso empenho reconhecido. Esta aprovação nos incentiva continuarmos administrando os recursos públicos em benefício do desenvolvimento do município e do bem-estar da população”, afirmou Carlos Gil, que parabenizou os secretários municipais pela dedicação ao serviço público.

O vice-prefeito Marcelo Reis também compartilhou palavras de apreço pela alta aprovação e mencionou a sintonia que há com prefeito Carlos Gil, que baseada na confiança. “Estamos orgulhosos do que conseguimos realizar em 32 meses de gestão. Mas sabemos que há muito trabalho a ser feito e obras para construir. Trabalhamos juntos – lado a lado para tornar nossa cidade melhor, e esta pesquisa reflete o resultado dos nossos esforços”, referiu Marcelo Reis.

14 Ordens de Serviço

Na segunda-feira, dia 18 de setembro, o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis irão assinar 14 Ordens de Serviço, às 14h30, no salão nobre da Prefeitura. As obras serão iniciadas imediatamente em diversos bairros de Ivaiporã e nos distritos do Alto Porã, Jacutinga e Santa Bárbara.

A meta da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis é melhorar a infraestrutura do município e a qualidade de vida dos moradores.

