Pontes e viadutos no Norte e Vale do Ivaí passam por habilitação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu esta semana os envelopes com documentos das empresas disputando as obras de reformas de 13 pontes, viadutos, galerias e passa-gado na região do Vale do Ivaí e outras 16 estruturas na região Norte. As reformas nas estruturas da região Norte têm orçamento estimado de R$ 13,63 milhões, com prazo de execução de 15 meses. No Vale do Ivaí o orçamento estimado para as obras foi de R$ 10,34 milhões, com prazo de 14 meses.

Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai analisar a documentação das quatro participantes e publicar um resultado final no portal Compras Paraná e em Diário Oficial. As duas licitações acontecem na modalidade Concorrência Pública, em que a vencedora é definida pela proposta mais vantajosa para a administração pública e pela habilitação de seus documentos.

Na sequência os processos seguem para homologação e daí tramitam para assinatura de contrato. Após as contratadas apresentarem um plano de trabalho, que precisa ser aprovado pelo DER/PR, será emitida ordem de serviço para início das atividades.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas; melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, além de nova pintura.

A localização de cada estrutura pode ser verificada neste mapa, nas abas CP 201/2022 e CP 202/2022.

Confira a lista de estruturas contempladas em cada licitação:

CP 201/2022 SR Norte – ER Vale do Ivaí

Ponte Rio Imbauzinho: PR-340, no limite entre Ortigueira e Telêmaco Borba

Ponte Rio Bandeirante do Norte: PR-547, no limite entre Pitangueiras e Jaguapitã

Ponte Rio Ivaí PR-457: no limite entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Ponte Rio Alonso PR-451: no limite entre Cruzmaltina e Grandes Rios

Ponte Rio das Antas: PR-082, em Grandes Rios

Ponte Rio Branco: PR-535, em Rio Branco do Ivaí

Ponte Rio das Antas II: PR-535, em Grandes Rios

Ponte Rio Bom: PRC-466, no limite entre Kaloré e Borrazópolis

Passa Gado km 59,38: PRC-466, em Borrazópolis

Viaduto km 0,19: PR-444, em Arapongas

Galeria: km 22,84 PR-539, em Rio Bom

Galeria: km 4,00 PR-846, em Ivaiporã

Ponte sobre o Rio Arroio Grande: PR-340, em Ortigueira

CP 202/2022 SR Norte – ER Vale do Tibagi

Ponte Rio Centenário, PR-534, em Centenário do Sul

Ponte Córrego Alto, PR-534, em Centenário do Sul

Ponte Rio Paranapanema, PR-323, em Sertaneja

Ponte Rio Pirianito, PR-442, em Uraí

Ponte Rio Madrugada, PR-442, no limite entre Assaí e Uraí

Ponte Rio Capim, PR-450, em Porecatu

Ponte Rio Centenário, PR-450, em Centenário do Sul

Ponte Rio Primeiro de Maio, PR-437, em Primeiro de Maio

Ponte Rio Ribeiro, PR-437, em Alvorada do Sul

Ponte Rio Gabriel Cunha, PR-445, em Londrina

Ponte Rio Taquara, PR-445, em Londrina

Ponte Rio Vermelho, PR-090, no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu

Passa Gado PR-534, em Miraselva

Passa Gado PR-090, em Assaí

Passa Gado PR-537, em Florestópolis

Viaduto km 51,94, PR-445, em Londrina

