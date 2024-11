Ponte entre Borrazópolis e Kaloré será interditada a partir do dia 28

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que será interditada a ponte sobre o Rio Bom na PRC-466, entre Borrazópolis e Kaloré, no Vale do Ivaí, a partir de segunda-feira (28) e seguindo até o dia 18 de novembro.

O bloqueio total do tráfego de veículos é necessário para implantar novas lajes de transferência em concreto no encontro entre a ponte e as suas cabeceiras. O serviço inclui a demolição do pavimento, execução das armaduras metálicas e a concretagem, além do tempo de cura do concreto.

Devido ao espaço reduzido da pista, com faixas de rolamento de 3,10 metros cada, não é possível operação pare-e-siga durante este serviço na ponte, sendo obrigatória a interdição. Como opção de desvio, usuários devem utilizar a PR-170, entre Apucarana e Borrazópolis.

REFORMA – As novas lajes são parte de uma reforma geral da ponte sobre o Rio Bom, prevista em um contrato de manutenção de 13 obras de arte especiais do Escritório Regional Vale do Ivaí da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 9.199.783,44.

Somente nesta ponte o valor passa de R$ 400 mil, e inclui também reparo e recuperação das estruturas de concreto, melhorias do sistema de drenagem de águas na ponte e instalação de dispositivos de drenagem nos acessos, substituição das juntas de dilatação do tabuleiro, nova sinalização horizontal e instalação de tachões refletivos, limpeza e pintura, entre outros. Ela tem 107,7 metros de comprimento e 6,4 metros de altura.

Confira todas as OAEs sendo reformadas neste contrato:

Ponte Rio Imbauzinho: PR-340, no limite entre Ortigueira e Telêmaco Borba

Ponte Rio Bandeirante do Norte: PR-547, no limite entre Pitangueiras e Jaguapitã

Ponte Rio Ivaí PR-457: no limite entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Ponte Rio Alonso PR-451: no limite entre Cruzmaltina e Grandes Rios

Ponte Rio das Antas: PR-082, em Grandes Rios

Ponte Rio Branco: PR-535, em Rio Branco do Ivaí

Ponte Rio das Antas II: PR-535, em Grandes Rios

Ponte Rio Bom: PRC-466, no limite entre Kaloré e Borrazópolis

Passa Gado km 59,38: PRC-466, em Borrazópolis

Viaduto km 0,19: PR-444, em Arapongas

Galeria: km 22,84 PR-539, em Rio Bom

Galeria: km 4,00 PR-846, em Ivaiporã

Ponte sobre o Rio Arroio Grande: PR-340, em Ortigueira

