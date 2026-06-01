Polo UAB de São João do Ivaí oferece curso superior de Gestão Pública pela UEL

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de São João do Ivaí está com inscrições abertas, até o dia 3 de junho de 2026, para o curso superior gratuito de Tecnologia em Gestão Pública, ofertado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

A graduação é totalmente na modalidade de Educação a Distância (EAD) e tem duração de dois anos, sendo voltada para a formação de profissionais interessados em atuar no planejamento, desenvolvimento e execução de políticas públicas na administração governamental.

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O processo de seleção dos candidatos será realizado sem a necessidade de vestibular tradicional, ocorrendo por meio do aproveitamento das notas do Histórico Escolar do Ensino Médio ou pelo desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar o portal oficial de seleção da UEL (COPS), realizar o cadastro na plataforma e confirmar a participação no processo seletivo de forma totalmente online.

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Para obter mais detalhes sobre a graduação ou esclarecer dúvidas sobre o edital, os candidatos podem procurar atendimento presencial na sede do Polo UAB, que funciona junto ao prédio da Escola Municipal Tancredo Neves.

A instituição também disponibilizou um canal de atendimento direto com a secretaria para suporte remoto, realizado por meio do WhatsApp no número (43) 99831-6260.