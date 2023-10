Policiamento de motos da 6ª CIPM garante segurança e ordem no trânsito

Siga o TNOnline no Google News

No mês de outubro, a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar fortaleceu seu compromisso com a segurança pública, mantendo o patrulhamento constante em diversos municípios da região.

Uma das estratégias que se destacaram foi o uso de motocicletas, que não apenas proporcionaram maior segurança à população, mas também foram desenvolvidas para a agilidade no atendimento de ocorrências. Além disso, a equipe de motocicletas concentrou seus esforços no policiamento de trânsito, desempenhando um papel importante na orientação dos condutores de veículos e pedestres, bem como na coibição de infrações no trânsito.

No total, em outubro, 44 motocicletas em situações irregulares foram apreendidas, enquanto 102 notificações de trânsito foram lavradas. Entre as infrações registradas, destacam-se o licenciamento vencido, a condução de veículos em mau estado de conservação, incluindo pneus carecas, e o uso de escapamentos adulterados.

Essas ações não visam apenas a regularização do trânsito, mas também têm um impacto direto na qualidade de vida da população, uma vez que a emissão de ruídos perturbadores por motocicletas adulteradas é minimizada.

