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FATALIDADE

Policial morre ao ser baleado durante confronto em Arapuã; suspeito também morreu

O policial militar chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 21:22:06 Editado em 31.07.2026, 21:22:01
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Policial morre ao ser baleado durante confronto em Arapuã; suspeito também morreu
Autor Ocorrência foi registrada por volta das 19h12, após uma equipe do patrulhamento rural deslocar-se até uma propriedade para averiguar denúncias e os agentes foram recebidos a tiros no local - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O policial militar baleado na cabeça durante um confronto na zona rural de Arapuã, no Vale do Ivaí, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta sexta-feira (31). A confirmação foi divulgada pela 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM). O suspeito que atirou contra o agente também morreu.

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📰 LEIA MAIS: Suspeito é morto e policial fica ferido em confronto armado no Vale do Ivaí

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h12, após uma equipe do patrulhamento rural deslocar-se até uma propriedade para averiguar denúncias recebidas por meio do telefone 181.

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Ao se aproximarem de uma residência, os policiais foram surpreendidos por um homem armado, apontado preliminarmente como Vilso Felix da Paz. Conforme a corporação, ele não acatou as ordens da equipe e efetuou um disparo que atingiu a região periorbital do policial militar.

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Houve confronto e o suspeito foi baleado. De acordo com a PM, ele foi algemado e colocado em uma viatura, enquanto o policial ferido também era socorrido.

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Durante o deslocamento, na entrada de Arapuã, o policial foi transferido para outra viatura, que seguiu até o Hospital Bom Jesus. Já o suspeito permaneceu na primeira viatura, onde recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica constatou a morte dele ainda no local.

O policial chegou a ser encaminhado ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela unidade hospitalar.

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