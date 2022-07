Policial de Jandaia do Sul lidera ranking em campeonato de ciclismo

Da Redação

Edenilson Valdinei Máximo, de 55 anos, é destaque no ciclismo

Morador de Jandaia do Sul, o policial militar Edenilson Valdinei Máximo, de 55 anos, vem se destacando em provas de Mountain Bike, em competições realizadas em cidades do Paraná. O atleta da equipe Jandaia Bikers lidera no Ranking Noroeste de MTB, pela categoria Sub-60, somando um total de 140 pontos.

O ciclista garantiu no campeonato dois segundos lugares e um primeiro, na cidade de Goioerê. Ele agora se prepara para a última etapa. "Agora vou para a cidade de Loanda na esperança de trazer para Jandaia o título da categoria. Sei das dificuldades da prova de Loanda, onde é uma região muito arenosa e com clima seco, por questões técnicas de quedas a prova não se desenvolve, mas vamos nos preparando e seja o que Deus quiser", disse Edenilson.

A equipe jandaiense ainda tem outros quatro atletas na liderança de suas categorias: Luan Paschoalino (Sport/Sub-30), Fabio Miguel (Sport/Sub-55), Inaiane Garcia (Sport/Sub 30) e Victor Balarini (Light 23/29). Com o bom desempenho dos ciclistas, o Jandaia Bikers é o primeiro colocado no ranking, com 1.086 pontos, 240 a frente do Umuarama, vice-líder.

A equipe de ciclismo já competiu três etapas do Ranking Noroeste, disputadas em Santa Isabel do Ivaí, Jandaia do Sul e Goioerê. Agora, eles se preparam para a última etapa, que vai acontecer em Loanda, no noroeste do Paraná, no dia 7 de agosto, em prova de 5 km.

