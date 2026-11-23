O policial militar da reserva Amarildo Ricken, de 61 anos, foi encontrado morto neste domingo (22), no município de Ivaiporã, no norte do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, que compareceram ao local para os procedimentos de praxe. O sepultamento está marcado para a tarde desta segunda-feira (23).

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Em respeito à família, os detalhes e as circunstâncias da morte estão sendo preservados enquanto se aguarda a divulgação do boletim oficial por parte da Polícia Militar. Após a realização da perícia e a liberação do corpo pela Polícia Científica, o serviço funerário foi acionado para organizar os atos fúnebres.

Amarildo Ricken era casado com Cleri Fogassa dos Santos Ricken e deixa dois filhos, Hans Miller Ricken e Rodrigo Ricken. O velório ocorre na Capela Aliança, em Ivaiporã. De acordo com a nota divulgada pelos familiares, o cortejo fúnebre sairá do local nesta segunda-feira, às 16h30, seguindo em direção ao Cemitério Municipal da cidade para o sepultamento.

As informações são do Blog do Berimbau.