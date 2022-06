Policiais Tadeu e Moretti foram destaques em maio na 6ª CIPM

Da Redação

Na sexta-feira (3) foi realizada na 6ª CIPM a solenidade Policial Militar Destaque do Mês, honraria concedida aos policiais militares que se destacaram em serviço durante o mês de maio de 2022 no âmbito da OPM.

Os escolhidos foram os militares estaduais soldado Luemar Tadeu Weber Júnior e Denis Wilian Moretti de Carvalho, por terem no dia 21 de maio de 2022, após diligenciar com as vítimas e pela cidade de Ivaiporã, logrado êxito em abordar e deter duas mulheres suspeitas de serem autoras de um estelionato ocorrido no município de Ariranha do Ivaí.

Foi recuperado mais de R$ 12 mil em dinheiro, além dos cartões das vítimas e comprovante de transferência. Não fosse a perspicácia, o comprometimento e agilidade dos militares a ocorrência teria outro desfecho.

Segundo a 6ª CIPM, desta forma, os Soldados Tadeu e Moretti demonstraram vocação, responsabilidade e o mais elevado espírito militar, servindo como exemplo aos demais militares estaduais, enaltecendo o nome da 6ª CIPM e da Polícia Militar do Paraná, sendo motivo de orgulho para este comandante e para o restante da tropa.

Atitudes como estas devem ser lembradas por todo o efetivo para que possamos sempre nos orgulhar de pertencer a esta Corporação Centenária e dedicada à causa da Segurança Pública.