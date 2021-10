Da Redação

Policiais são intimidados durante orientação por aglomeração

Um grupo de pessoas tentou intimidar uma equipe da Polícia Militar (PM) em São Pedro do Ivaí, no início da madrugada desta terça-feira (12), enquanto uma orientação era realizada em um local onde havia aglomeração.

Segundo consta no boletim de ocorrências, havia uma grande aglomeração com cerca de 300 pessoas e muita algazarra, além de som excessivamente alto de vários veículos em um estabelecimento da cidade. Os policiais foram orientar a proprietária do local, mas ela disse que teria autorização da prefeitura para o funcionamento a noite toda.

Enquanto eram feitas as orientações, algumas pessoas, passaram a proferir ofensas direcionadas aos policiais. Devido ao elevado número de pessoas e para resguardar a segurança da equipe, não foram feitas apreensões de nenhum equipamento sonoro, veículo ou detenção de pessoas.

Ainda segundo o boletim, ao voltar para a viatura, um grupo de pessoas, se aglomerou próximo a equipe, sendo possível ouvir ofensas. Para dispersar a aglomeração, bem como resguardar a integridade física dos policiais, foi feito o uso de agente de pimenta (Spray OC) em direção aos suspeitos, que dispersaram imediatamente devido aos efeitos da substância. Os policias se retiraram do local e adotaram as devidas providências.