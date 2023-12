Policiais resgatam cão em situação de maus-tratos em Jardim Alegre

No local os policiais também encontram um coelho sem vida

Policiais do destacamento da cidade de Jardim Alegre, foram acionados na sexta-feira (22), para atender uma denúncia de maus-tratos a animais na Rua Castelo Branco, o perímetro urbano de Jardim Alegre.

No local, os policiais encontraram a solicitante que representa uma ONG protetora dos animais. Ela relatou que havia sido informada que na residência havia animais passando fome e sede.

Já na calçada, a equipe policial observou uma gaiola com um coelho sem vida. Diante do fato, os policiais entraram na casa e encontraram um cachorro com sinais de ferimentos antigos.

Vizinhos, relataram que há duas semanas, não viam os moradores, a equipe arrombou a porta por temer que houvessem mais animais trancados.

O cachorro, resgatado, foi encaminhado à Associação “Toca de Assis” para cuidados emergenciais. A polícia comunicou a vigilância sanitária, que recolheu o coelho morto.

Os policiais orientaram às partes envolvidas, sendo também registrado um boletim de ocorrência.

