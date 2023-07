Policiais recuperam carro furtado e homem é detido no Vale do Ivaí

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) durante a manhã desta quarta-feira (26) em Califórnia, no Vale do Ivaí. O caso aconteceu depois que o suspeito se apresentou como proprietário de um carro Ford Fiesta que possui alerta de furto.

De acordo com boletim de ocorrência, a equipe policial realizava um patrulhamento pela Rua João Voltarelli, na área central da cidade, quando avistou o veículo de cor preta, com placas de São Paulo, estacionado na via pública.

Quando as autoridades checaram o sistema, foi constatado um alerta de furto registrado na capital paulista. O proprietário do veículo foi procurado pelas autoridades e, quando identificado, afirmou que está com o Fiesta há aproximadamente oito meses. Ele apresentou um documento do exercício de 2015 para os policiais militares.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, para prestar esclarecimentos. Ainda segundo o B.O., não foi necessário o uso de algemas.

