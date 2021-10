Policiais presenteiam criança com farda da PM; assista

Da Redação

A segunda-feira (11), foi de muita felicidade para Nathan Chotti de 6 anos, morador de Ivaiporã. Além de ganhar uma fardinha da Polícia Militar (PM), também recebeu a visita de policiais que ele tanto admira.

A visita foi solicitada pelo pai Sandro Chotti, que disse que o filho é admirador da Polícia Militar.

“Desde os 3 anos de idade o Nathan fala que vai ser policial. Hoje recebeu uma fardinha, presente do Dia das Crianças, foi muito emocionante. Agradeço o Major Robson, Sub-Tenente Rinaldo e os soldados Ivan e Borda, por este lindo dia, que ficará marcado em nossa memória e pelo incentivo para ele se tornar um policial”, disse o pai do garoto.

Segundo a PM, essa interação com a comunidade é gratificante para a Instituição, uma vez que demonstra o compromisso com cada cidadão, e que a Polícia Militar do Paraná está sempre à disposição.