Na manhã desta segunda-feira (28), por volta das 09h45 policiais militares da 6ª CIPM de Ivaiporã salvaram um homem de 47 anos, que sofreu um infarto na Farmácia Ônix 24h, localizada na Avenida Souza Naves. A funcionária Ana Lorena Alves da Rocha acionou a PM, após o cliente apresentar fortes dores no peito e desmaiar.

Os agentes da PM chegaram ao local em pouco tempo e encontraram o homem em parada cardiorrespiratória. O Soldado Branco imobilizou a cabeça da vítima, enquanto o Soldado Alves iniciou as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Ao mesmo tempo, o soldado Borda, chegou ao local e acionou diretamente a base do Samu, já que o 192 estava inoperante.

Após aproximadamente oito minutos e três séries de RCP, a vítima conseguiu se recuperar, mantendo a vida da vítima até a chegada do socorro.

Com a chegada da equipe do Siate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o paciente foi estabilizado e encaminhado ao hospital para acompanhamento médico.





Policiais militares salvam homem após infarto em farmácia de Ivaiporã Reprodução/PMPR

