Policiais militares realizam sonho de menino de 6 anos

Policiais militares lotados em São João do Ivaí atenderam um chamado diferente na tarde de quarta-feira (02). Eles foram até a casa do pequeno Samuel, morador do Residencial Caleffi, que estava completando 6 aninhos.

A mãe de Samuel procurou o comando local para pedir que fossem no aniversário do filho, porque ele admira o trabalho da PM e diz que sonha em ser policial. A equipe foi cantar os parabéns para Samuel, que ficou muito feliz e emocionado quando percebeu a viatura se aproximando de sua casa.

A equipe que trabalha com o programa PROERD na região também compareceu. Houve entrega de presente, tietagem com os policiais e reconhecimento da viatura.

