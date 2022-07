Policiais militares mortos em 2018 em Ivaiporã são homenageados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na quarta-feira (13), o comando da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) homenageou familiares e entregou Medalha de Mérito ao subtenente Luiz Antônio Abbá (in memorian) e ao cabo Robson Alves Medina (in memoriam). A medalha de mérito é honraria concedida à militares, civis e entidades públicas e privadas, pelos relevantes serviços prestados à 6ª CIPM.

continua após publicidade .

Abbá e Medina foram mortos covardemente em 2 de setembro de 2018 na sede da corporação, por um soldado de 26 anos que efetuou os disparos contra eles, durante a troca de serviços. Houve ainda confronto com outros policiais e o soldado agressor acabou tirando a própria vida.

De acordo com o comando da 6ª CIPM, o objetivo principal da solenidade foi honrar a memória do subtenente Abba e do cabo Medina, e de maneira muito especial agradecer às famílias, que sem dúvida foram as pessoas que mais sentiram e sentem a falta de ambos.

continua após publicidade .

Para o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, coronel Cezar Kister, foi um dia muito importante para a PM. “Nem sempre tivemos a oportunidade de agradecer ao subtenente Abbá e ao cabo Medina, pelos seus trabalhos, devido a maneira como eles saíram de cena, que foi muito brusca. Como não tivemos esse momento, hoje queremos agradecer e homenagear às suas famílias, que durante o tempo que estavam nas ruas, estavam trabalhando davam todo o apoio, tanto ao Abba como ao Medina”.

Major Rangel Calixto Peijo, comandante da 6ª CIPM, disse que os policiais da corporação, agradecem por ter feito parte daqueles que se foram. “Passamos por esse processo doloroso, de luto, que é compressível e normal numa situação dessa. Mas, assim como os familiares tem se restabelecido, a 6ª companhia conseguiu conviver com o ocorrido e aos poucos tem se restabelecido. Mas, isso não quer dizer de maneira alguma que nós esquecemos dos nossos heróis, pelo contrário, a homenagem aqui feita demonstra que eles nunca serão esquecidos, e a proposta que se faz hoje é que aqueles que conviveram com o Abbá e o Medina, apesar da dor e das saudades sejam gratos, por terem tido a dádiva de partilhar com eles grandes momentos”, destacou major Rangel.

Familiares

continua após publicidade .

Na ocasião, o soldado Denis, amigo pessoal da família entregou a medalha de Mérito da 6ª CIPM ao Cabo PM Robson Alves Medina “In Memorian”, a esposa Joseane Aparecida Medina e seus filhos Júlia e Josué. Em seguida foi prestada uma homenagem a Maria do Rosário, mãe do Cabo Medina, com a entrega de flores realizada pelos amigos da família Soldado Barbosa e Soldado Portela.

Também receberam a Medalha de Mérito da 6ª CIPM do Subtenente Luiz Antônio Abbá “In Memorian”, sua esposa Marlene Abbá e sua filha Elizabeth Abbá. A entrega da honraria foi realizada pela filha do subtenente Luiz Antônio a cadete Abbá, que está no 2º ano do Curso de Formação de Oficiais da PMPR.

A solenidade contou também com a presença do prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil; do juiz direito do juizado criminal comarca Dirceu Gomes Machado Filho; promotor de justiça Egídio Klauck; presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy; tenente-coronel Roberto Francisco Cardoso chefe do Estado Maior do 2º Comando Regional; tenente-coronel Marcos José Facio comandante do 10º BPM; Iveson Baron Witkowski subcomandante dos Bombeiros de Ivaiporã e Magda Hoffstaeter delegada da 54ª Delegacia Regional de Policia Civil, dentre outras personalidades civis e militares.

Siga o TNOnline no Google News