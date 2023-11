Policiais de Ivaiporã apreendem 93 quilos de maconha em operação

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) realizaram uma operação no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, resultando na apreensão de 96 quilos de maconha.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que levaram os policiais da equipe RPA até uma residência na Rua Getúlio Vargas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma residência vazia. No entanto, durante as buscas, eles encontraram 93 quilos de maconha escondidos em cômodos e enterrados no quintal da propriedade.

Além da droga, os policiais também apreenderam uma balança de precisão e uma faca utilizada para fracionar a droga. A Polícia Militar informou que as diligências continuam em andamento para localizar os responsáveis pelo tráfico de drogas.

