Policiais da 6ª CIPM participam de júri simulado em Ivaiporâ

Nesta quarta-feira (29/06), policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) participaram de um Tribunal do Júri simulado com os alunos do 9° ano, do Colégio Mater Consolatrix, em Ivaiporã.

Os alunos do 9° ano EF protagonizaram o Júri sendo orientandos pelos advogados convidados Paulo César Bueno Júnior, Ketlyn Rocha Cazetta e a estagiária da promotoria Pamela Thalia Viana. Os alunos do 3° ano do Ensino Médio que participaram como jurado.

O plenário do Júri Simulado foi conduzido pelo juiz de Direito do Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública, da Comarca de Ivaiporã-PR, Dirceu Gomes Machado Filho, além de professores e equipe pedagógica da instituição.

O Júri faz parte do conteúdo de Língua Portuguesa e, segundo a professora Rita de Cássia mediadora do projeto, “é por meio desse gênero textual que os alunos têm a oportunidade de colocar em prática conceitos de tese e de argumentação que são tão importantes para a vida de todo cidadão”.

Durante o plenário, os policiais puderam demonstrar e compartilhar a atuação da PM desde o momento em que chega ao local do crime. E, ainda, a aluna Lara Koltun pode desempenhar o papel da PM em um Júri.

A visita foi uma solicitação da professora responsável pela disciplina em parceria com a Coordenação Pedagógica da Instituição Mater Consolatrix, sendo prontamente atendida pela 6ª CIPM.

