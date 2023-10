Policiais da 6ª CIPM concluem curso do Bope de Atirador Designado

O curso foi ministrado por instrutores do Batalhão de Operações Especiais (Bope)

O curso foi ministrado por instrutores do Batalhão de Operações Especiais (Bope)

Policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) de Ivaiporã encerraram com sucesso o curso de capacitação de Atirador Designado Policial (ADP) neste mês de outubro. O treinamento proporcionou as habilidades essenciais para atuar em situações que exigem precisão no uso de armamento.

O principal objetivo do Curso de Atirador Designado é qualificar os policiais militares em técnicas de armamento e tiro policial, permitindo que sejam capazes de realizar disparos precisos e atingir alvos a distâncias maiores, ampliando, assim, o raio de segurança do policial.

Nesse contexto, o programa de treinamento buscou compartilhar conhecimentos, desenvolver habilidades e identificar atitudes cruciais para as atividades do Atirador Designado Policial no âmbito da segurança pública.

O curso, ministrado por instrutores do Batalhão de Operações Especiais (Bope), abrangeu diversas disciplinas que enriqueceram a capacitação dos policiais, preparando-os para lidar com armamento de alta precisão em suas operações diárias.

