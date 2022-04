Polícia Rodoviária registra capotamento na PR-082

Da Redação

Acidente de trânsito envolveu um GM/Astra com placas de Lunardelli

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), posto Ubá do Sul, registrou por volta das 18h50 deste sábado (2), um acidente de trânsito envolvendo um GM/Astra com placas de Lunardelli, na PR-082, em Jardim Alegre.

O motorista, um jovem de 28 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado pela equipe do Siate, ao Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã.

Conforme a PRE, o veículo trafegava na PR 082 no sentido do entroncamento da PRC-466 a Lunardelli quando ao atingir o KM 129+300m, próximo ao distrito de Pouso Alegre capotou a margem esquerda da via, base seu sentido de tráfego.