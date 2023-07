Polícia Rodoviária apreende produtos contrabandeados na região

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu pelo menos 143 produtos contrabandeados do Paraguai durante operação realizada na PR 466, no município de Lidianópolis, no Vale do Ivaí. Um homem foi autuado e liberado em seguida.

Os policiais abordaram um ônibus interestadual que fazia o itinerário Guarapuava a Londrina, e encontraram no bagageiro duas bolsas e uma sacola contendo produtos eletrônicos e perfumaria.

Um homem de 46 anos assumiu a posse da bagagem e ao ser questionado relatou que pegou os produtos na cidade de Foz do Iguaçu e levaria até a cidade de São Paulo. Segundo ele, a recompensa pelo serviço seria de R$ 300 reais.

Nas malas foram encontrados aparelhos receptores de TV, dispositivos de inteligência artificial domésticos, perfumes, localizador de satélites e produtos para tratamento capilar.

Foi feito contato com a Receita Federal que orientou os policiais a qualificar o envolvido e liberá-lo para seguir viagem e realizar o encaminhamento das mercadorias para o pátio da Receita Federal de Londrina.

