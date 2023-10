Polícia Rodoviária apreende drogas em Ivaiporã e Jardim Alegre; veja

Três pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas nesta sexta-feira (6). O Batalhão de Polícia Rodoviária, em apoio à Polícia Civil, realizou cumprimento de mandados de busca e apreensão em sete residências em Ivaiporã e Jardim Alegre.

Participaram da ação a Equipe de Operações com Cães da 2ª Cia/BPRv e Policiais Militares da 6ª CIPM, com emprego dos cães. Em uma das casas, o cão Arius indicou que no interior de uma edícula, em uma parede que faz divisa com o quintal vizinho.

Durante as buscas no quintal vizinho e, rente ao muro, uma bolsa de escola, foi localizada e ao verificar seu conteúdo, foi encontrado: cocaína, maconha, crack, dinheiro, dois celulares e três balanças de precisão.

