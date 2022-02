Polícia resgata galos e apreende materiais usados em rinhas

Da Redação

Em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, a Polícia Ambiental em conjunto com o Denarc, localizaram e resgataram 11 de galos em um sítio no município de Japira, no Paraná.

No local foi constatado a prática de maus-tratos a animais mediante duelo esportivo (rinha de galo). Uma pessoa foi presa, o Auto de Infração Ambiental (AIA) é no valor R$ 22 mil.

Também foram apreendidos na propriedade rural, um rebolo, 30 esporas artificiais, nove biqueiras de couro, uma sacola contendo remédios, seringas, uma tesoura, três luvas para espora e duas seringas.

As informações são do BPamb FV/2° CIA.