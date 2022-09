Polícia registra três de furtos em Ivaiporã na segunda-feira (26)

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar registrou três furtos a residências na segunda-feira (26) em Ivaiporã. O boletim de ocorrência não informa o endereço, apenas que os casos ocorreram no centro da cidade.

O primeiro caso foi registrado no início da manhã por volta das 8h20, o solicitante relatou aos policiais que no dia anterior foi até a residência e estava tudo normal. Quando retornou por volta das 8 horas de segunda-feira se deparou com a janela quebrada e vários objetos furtados.

Por volta das 13 horas, a dona de um bar fez contato com a equipe de serviço e informou que ao abrir o estabelecimento notou que haviam sido furtadas duas latinhas com aproximadamente R$ 400,00 em dinheiro. Ela disse que possivelmente os autores do fato pularam um portão durante a noite anterior para entrar e subtrair os objetos.

Pouco depois, os policiais foram chamados para outra situação de furto em outra residência. Em contato com a solicitante, ela disse que um casal de amigos estava em sua residência na noite anterior e durante a noite o homem foi embora.

Pela manhã, enquanto a vítima dormia, o homem retornou a casa e saiu. Quando a vítima acordou deu falta de aproximadamente R$ 120,00 reais que estavam em sua carteira. A mulher suspeita que o homem furtou o dinheiro.

