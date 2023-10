Polícia registra perturbação de trabalho em hospital de Faxinal

Na noite de segunda-feira (16), por volta das 22h45, a equipe de serviço do Destacamento Polícia Militar de Faxinal foi acionada para atender a uma situação de perturbação do trabalho no Hospital Juarez Barreto de Macedo , na rua Ismael Pinto Siqueira.

No local, a equipe da PM conversou com o solicitante, que informou que estava conversando com um senhor, filho de um paciente do hospital, sobre a alta médica.

Durante a conversa, chegou o acusado tentando retirar o telefone das mãos do solicitante de maneira agressiva. Isso quase danificou o aparelho e deixou escoriações no pulso esquerdo do solicitante. Além disso, sem autorização, o homem entrou nas dependências do hospital.

Diante do exposto, a equipe de serviço encaminhou a vítima e o autor para o destacamento da PM para a elaboração do BOU e do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

