Polícia registra furtos em Clube e no Pátio de Prefeitura da região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

O Clube da Piscina de Jardim Alegre localizado na Rua dos Estudantes foi alvo de furto. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (16). Em Arapuã também foi registrado furto de combustível de um dos caminhões da Prefeitura.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 10h50, a equipe de serviço foi chamada para comparecer na Rua dos Estudantes, onde a lanchonete foi alvo de furto.

-LEIA MAIS: Ladrões derrubam postes para furtar fiação, em Sarandi

continua após publicidade .

No local a vítima, se identificando como responsável pelo estabelecimento relatou que saiu do clube no sábado às 22 horas e ao retornar no domingo por volta das 11 horas encontrou a janela com o vidro estourado.

Foi levado da lanchonete um televisor de 45 polegadas, várias latas de cerveja, aproximadamente R$ 300,00 em espécie e uma grande quantidade de alimentos congelados usado para fazer porções (batata, calabresa, frango, etc).

Os autores do furto usaram a parte do fundo para sair. Foi encontrado salgadinhos jogado próximo ao muro.

A PM realizou buscas, porém não foi localizado suspeitos, confeccionado BOU e encaminhado para 54ª Delegacia de Polícia

Siga o TNOnline no Google News