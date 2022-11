Polícia registra furto de eletrônicos e de carne bovina na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

No domingo (6) a Polícia Militar registrou duas ocorrências de arrombamento e furto em residência, nas cidades de Ivaiporã e Lunardelli.

continua após publicidade .

Por volta das 21h45 a guarnição foi acionada para o centro em Ivaiporã onde uma casa havia sido alvo de furto.

O solicitante relatou à equipe que saiu com a família no dia anterior, e ao retornar da noite de domingo, encontrou o vidro do blindex da porta dos fundos da casa quebrada e as grades arrombadas.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: ROTAM da 6ª CIPM prende suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã

Foi dado falta de uma televisão Samsung de 48 polegadas, um notebook Lenovo cinza, um videogame Xbox 360 s, dois relógios e de R$ 500,00 em dinheiro.

Em Lunardelli a ação dos criminosos foi em uma residência na Rua Manoel Fernandes Sanches.

continua após publicidade .

A vítima compareceu ao DPM local e relatou que se ausentou da casa às 18 horas de sábado e retornou às 23:40 do mesmo dia. Ele encontrou a porta dos fundos aberta e a janela dos fundos arrombada.

Ao verificar notou vários de seus pertences revirados, porém o solicitante constatou somente a falta de gênero alimentício. Aproximadamente sete quilos de carne bovina foram levados pelo ladrão.

Siga o TNOnline no Google News