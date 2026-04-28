Polícia recupera produtos furtados de comércio e prende três suspeitos em Rosário do Ivaí

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A Polícia Militar recuperou produtos furtados de um estabelecimento comercial de Rosário do Ivaí e encaminhou três suspeitos à delegacia após uma ocorrência registrada na segunda-feira (27), na Rua Arapongas.

De acordo com a PM, o proprietário do comércio informou que o furto aconteceu durante a noite, quando foram levadas caixas de cerveja e um celular Xiaomi Redmi azul.

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Com apoio das imagens do sistema de monitoramento, os policiais conseguiram identificar um dos envolvidos e foram até o endereço dele. Durante a abordagem, o suspeito informou onde parte dos produtos estava, permitindo a recuperação inicial de bebidas e do aparelho celular.

Na continuidade das diligências, a equipe também localizou outros dois homens apontados como participantes da ação. Em outro imóvel, os policiais encontraram mais bebidas que teriam sido levadas do comércio.

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Os três envolvidos foram conduzidos para os procedimentos legais junto à Polícia Judiciária.

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