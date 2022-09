Polícia recupera objetos e prende dois jovens por furto em Apucarana

Da Redação

Uma televisão e um notebook, furtados de uma casa na Vila Nova, foram recuperados pela Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) recuperou em Califórnia, no Vale do Ivaí, nesta terça-feira (20), um notebook e uma televisão, que haviam sido furtados na segunda-feira (19), na Rua Mario Mendes Marques, na Vila Nova II, em Apucarana. Dois jovens, de 18 anos, foram presos.

Segundo a equipe policial, os suspeitos foram vistos dentro de uma loja de eletrônicos, na Avenida Getúlio Vargas. Eles estavam com o notebook, tentando desbloquear o aparelho.

Para os policiais, os jovens disseram que haviam comprado de uma prima o notebook pelo valor de R$ 400, na segunda-feira. No entanto, após a equipe policial checar que um notebook havia sido furtado em um bairro de Apucarana, os suspeitos confessaram o crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrências registrado pelos moradores na tarde de segunda, as janelas da casa deles foram arrombadas pelos suspeitos, que cortaram fios da cerca elétrica da residência e pegaram diversos objetos do interior.

Diante do flagrante, os jovens receberam voz de prisão. Eles falaram à PM que ido par a loja a pé do distrito de Vila Reis, onde moram, mas, como a equipe tinha conhecimento do modelo do veículo que eles utilizaram para praticar o furto, o carro, um Monza, foi encontrado próximo ao local da abordagem.

Imagens de uma câmera de segurança, que flagraram a ação dos ladrões, colaboraram para confirmar as características do veículo, que foi apreendido pela polícia.

A PM ainda se deslocou até a residência de um dos autores do furto e, em busca domiciliar, foi localizado a televisão que também havia sido subtraída pelas vítimas.

Os objetos também foram apreendidos pelos policiais. Os jovens foram presos e encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul. Eles devem responder, segundo a polícia, pelos crimes de furto qualificado e infração de trânsito - esse devido à situação que foi encontrada a chave do veículo.

