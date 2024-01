Polícia recupera em Ivaiporã Gol furtado em Jardim Alegre

Na terça-feira (2), a equipe de serviço da 6ª CIPM foi acionada via Copom para verificar uma situação de automóvel abandonado na Rua Augusto Urbanski, em Ivaiporã.

No local, foi feito contato com o solicitante, que informou aos policiais que o VW Gol MI com placas de Jardim Alegre estava parado no local desde a manhã do dia anterior.

O veículo havia sido levado pelos criminosos por volta das 23 horas do dia 31 de dezembro, na Rua Rui Barbosa, no centro de Jardim Alegre.

Foi acionado o serviço de guincho e o carro encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as medidas legais.

