Polícia realiza buscas por caminhonete furtada em Kaloré

Equipes da Polícia Militar (PM) continuam as buscas na manhã deste sábado (9), por uma caminhonete Ford/F1000 prata, com placas AEZ-2E80 que foi furtada, em Kaloré, no Vale do Ivaí.



De acordo com informações da PM, o furto ocorreu no início da madrugada, por volta das 00h15, na Rua Onice Melo Souza, no centro da cidade.

A solicitante de 60 anos, relatou aos policiais que estava dormindo quando ouviu um barulho. O marido ao abrir a porta da residência viu a caminhonete, que estava estacionada na garagem sendo furtada.

Os indivíduos deram tranco e fugiram levando a caminhonete tomando rumo ignorado. Pouco depois, o proprietário da caminhonete saiu em busca dos ladrões usando seu carro, mas localizou os suspeitos.



Um boletim foi confeccionado e enviado a Polícia Civil, que fará a investigação. Quem tiver pistas, deve ligar 190.

