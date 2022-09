Polícia procura homem acusado de importunação contra criança de 6 anos

Da Redação

A Polícia Militar (PM) registrou na sexta-feira (23), um caso de importunação sexual contra uma criança de 6 anos, em Lunardelli. De acordo com a PM, o caso foi na Praça Comendador Geremia Lunardelli.

A equipe de serviço extrajornada, foi acionada via Centro de Comunicação da PM (Copom) para a praça, onde segundo a solicitante, um indivíduo havia mostrado para sua filha, fotos de mulheres nuas.

No local, a solicitante relatou que a filha de 06 anos, estava brincando na praça em frente à loja que vende e dá assistência a celulares, e que um indivíduo moreno, de óculos escuro, em um carro preto, com algo em cima, tipo hack, abordou a menina e sem falar nada, mostrou no celular fotos de mulheres nuas.

Posteriormente saiu do local fazendo contorno na mesma rua, retornando e voltando a parar e novamente mostrar as fotos para a criança.

A menina assustada foi até a loja e informou a solicitante, que fez contato com o 190.

Os policiais orientaram a solicitante e realizaram patrulhamento em busca do autor, porém sem êxito.

