Polícia procura carro após denúncia de tentativa de sequestro em Lidianópolis

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Conselheira tutelar relatou que um Uno vermelho tentava convencer crianças a entrar no veículo; carro não foi localizado

A Polícia Militar procurou um Uno vermelho em Lidianópolis, no Vale do Ivaí, na noite de sábado (29), após denúncia de uma possível tentativa de sequestro.

Segundo o boletim, o veículo, de modelo antigo, circulava pela cidade e tentava convencer crianças a entrar no carro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motorista é detido por desacato após recusar bafômetro em Ivaiporã

A conselheira tutelar que acionou a PM não soube informar a placa. Ela também relatou que o veículo teria seguido para Lunardelli.

Diante da denúncia, os policiais fizeram patrulhamento em Lidianópolis e pediram apoio à equipe de Lunardelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o registro da ocorrência, o suposto veículo não havia sido localizado. O caso segue para investigação da poícia judiciária.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos