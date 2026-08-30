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INVESTIGAÇÃO

Polícia procura carro após denúncia de tentativa de sequestro em Lidianópolis

Conselheira tutelar relatou que um Uno vermelho tentava convencer crianças a entrar no veículo; carro não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia procura carro após denúncia de tentativa de sequestro em Lidianópolis
Autor Equipes fizeram buscas mas não encontram o veículo - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar procurou um Uno vermelho em Lidianópolis, no Vale do Ivaí, na noite de sábado (29), após denúncia de uma possível tentativa de sequestro.

Segundo o boletim, o veículo, de modelo antigo, circulava pela cidade e tentava convencer crianças a entrar no carro.

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A conselheira tutelar que acionou a PM não soube informar a placa. Ela também relatou que o veículo teria seguido para Lunardelli.

Diante da denúncia, os policiais fizeram patrulhamento em Lidianópolis e pediram apoio à equipe de Lunardelli.

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Até o registro da ocorrência, o suposto veículo não havia sido localizado. O caso segue para investigação da poícia judiciária.

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