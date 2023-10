Polícia prende suspeitos de esfaquear homem em Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de sábado (28), um homem e uma mulher foram presos, acusados de esfaquear uma pessoa em um bar na Av. Getulina, em Jardim Alegre.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 23h40, a equipe de serviço foi acionada ao Hospital Municipal, onde deu entrada um homem com ferimentos por arma branca.

No hospital, em contato com a vítima, ele passou a relatar a PM que estava em um bar na Av. Getulina quando um homem e uma mulher chegaram e eles acabaram discutindo por causa de um guarda-chuva.

Segundo a vítima, a discussão gerou vias de fato, e a mulher o segurou enquanto o autor desferiu cinco golpes de faca. O autor só teria parado porque a faca quebrou. Os golpes atingiram superficialmente suas costas e seu braço esquerdo, que levou seis pontos.

Diante das informações, a equipe policial realizou patrulhamento e encontrou os suspeitos próximos à rotatória da igreja matriz. Eles foram abordados, confirmaram o envolvimento no crime.

Sendo então dada voz de prisão, enquanto a equipe se deslocava para encaminhamento dos autores, a mulher passou a se debater no interior da viatura, e dizia estar passando mal.

Encaminhada ao hospital foi constatado que toda a situação era simulação, uma vez que todos os sinais específicos se encontravam normais. A autora apresentava fortes sinais de embriaguez.

As partes foram encaminhadas para a sede da 6ª CIPM para lavratura do BOU e posteriormente conduzidos à 54ª DRP para as medidas de polícia judiciária.

